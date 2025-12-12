Kocaeli’de 'Kız Meselesi' Cinayeti Gebze’de Güvenlik Kamerasında

Gebze'de meydana gelen olayda, iddiaya göre 'kız meselesi' yüzünden husumet bulunan bir kişi, akaryakıt istasyonunun market bölümünde 19 yaşındaki çalışanı öldürdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın Detayları

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi. İddiaya göre markette çalışan Toprak Yiğitdoğan (19) ile içeri giren husumetlisi Yiğit T. (18) arasında 'kız meselesi' nedeniyle bir süre konuşma oldu. İçerideki müşterinin çıkmasını bekleyen Yiğit T., belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek Yiğitdoğan'ı ağır yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Toprak Yiğitdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltı ve Yargı Süreci

Polis ekipleri olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Yiğit T., A.M. ve Ş.S. isimli üç şüpheliyi yakaladı. Gözaltındaki şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme sürecinde Ş.S., yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yiğit T. ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, içerideki müşterinin çıkmasının ardından hızlıca tabancasını çıkaran Yiğit T.'nin, Toprak Yiğitdoğan'a defalarca ateş ettiği görülüyor. Olay anının görüntüleri soruşturmanın önemli delilleri arasında yer alıyor.

