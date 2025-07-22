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Kocaeli'de Kompozit Ürün Fabrikasında Yangın: Olay Anında Müdahale

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir kompozit ürün fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 23:31
Kocaeli'de Kompozit Ürün Fabrikasında Yangın: Olay Anında Müdahale

Kocaeli'de Kompozit Ürün Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir kompozit ürünler üreten fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı ihbarını alan yetkililer, hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini olay yerine sevk etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle başka birimlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Yangınla ilgili daha fazla bilgi, yetkili kaynaklardan gelecek açıklamalarla belirlenecek.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kompozit ürünler üreten bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kompozit ürünler üreten bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kompozit ürünler üreten bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kompozit ürünler üreten bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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