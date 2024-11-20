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Kocaeli'de Minibüs Tıra Çarptı: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 18:57
Kocaeli'de Minibüs Tıra Çarptı: 2 Yaralı

Kocaeli'de Minibüs Tıra Çarptı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen kaza, D-130 kara yolu üzerinde gerçekleşti. Minibüs, arkadan tıra çarparak ciddi bir kazaya yol açtı. İkinci sürücü Bahri Ç. yönetimindeki 55 JF 737 plakalı minibüs, Hüseyin Ş. yönetimindeki 41 AKT 299 plakalı tıra çarptı.

Kaza Sonrası Acil Müdahale

Olay yerine hızlı bir şekilde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsün sürücüsü Bahri Ç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Olayda yaralanan Bahri Ç. ve yanındaki İsmail Ç, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sağlık Durumu ve Ulaşım

Yaralılardan Bahri Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kara yolunun İzmit istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

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