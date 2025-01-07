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Kocaeli'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Ali B. yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 02:40
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 02:40
Kocaeli'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. D-130 kara yolunun Yalova istikametinde gerçekleşen kazada, Ali B. tarafından kullanılan 41 ABD 049 plakalı motosiklet, Tepeköy Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarparak devrildi.

Motosikletten düşen sürücü, yola savrulurken, olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ali B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ali B.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede ulaşım, bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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