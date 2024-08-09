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Kocaeli'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Plajlar Kapatıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yarın bazı plajlarda denize girmek yasaklandı. Hava şartlarına dikkat edin!

Yayın Tarihi: 09.08.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 21:47
Kocaeli'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Plajlar Kapatıldı

Kocaeli'de Denize Giriş Yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, yarın bazı plajlarda deniz keyfi yasaklandı.

Uygulama Kapsamı

Kandıra Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları sebebiyle yarın Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek. Bu durumda, sahil bölgesinde güvenlik önlemleri artırılacak.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, cankurtaran hizmetinin verildiği bölgelerde, vatandaşların mantar dubalar içinde denize girmelerini öneriyor. Bu, güvenli bir yüzme deneyimi için önem taşımaktadır.

Vatandaşların, hava koşullarını göz önünde bulundurarak hareket etmeleri ve yerel yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri önemle hatırlatıldı.

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