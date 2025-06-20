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Kocaeli'de Orman Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan ağaçlık yangınında 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın, 5 dönümlük alanı etkiledi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 14:53
Kocaeli'de Orman Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, ağaçlık ve otluk bir alanda çıkan yangın, 4 kişinin dumandan etkilenmesine neden oldu.

Deniz Mahallesi Ergenekon Caddesi'ndeki tır parkının yanında başlayan yangının sebebi henüz belirlenemedi. Olay yerine yapılan ihbarın ardından, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, tır parkındaki tankerlerin bulunduğu alana kadar ulaştı. Neyse ki, araçlar sürücüleri tarafından güvenli bir yere tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı, diğer 3 kişiye ise ambulansta müdahale yapıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak, 5 dönümlük alan bu olaydan zarar gördü.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi....

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 dönümlük alan zarar gördü.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi....

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 dönümlük alan zarar gördü.

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