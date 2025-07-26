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Kocaeli'de Orman Yangınına Anında Müdahale

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 20:53
Kocaeli'de Orman Yangınına Anında Müdahale

Kocaeli'de Orman Yangınına Anında Müdahale

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürülmeye çalışılıyor. Yangın, ilçeye bağlı Pazarköy Mahallesi'nde, ilçe merkezine yalnızca 2 kilometre uzaklıkta, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin, Karapınar Mahallesi'ne doğru ilerlediği bildiriliyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığı ifade edildi.

Yangının çıkan nedeninin araştırılması için çalışmalar devam ederken, bölgedeki ormanlık alanın yangından etkilenip etkilenmediği merak konusu oldu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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