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Kocaeli'de Orman Yangınına Müdahale Başladı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki ormanlık alandaki yangına karadan müdahale sürerken, havadan destek de yakında gelecek.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 19:02
Kocaeli'de Orman Yangınına Müdahale Başladı

Kocaeli'de Orman Yangınına Müdahale

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, ilçenin Pazarköy Mahallesi sınırları içinde, ilçe merkezine 2 kilometre mesafede yer alan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı.

İhbar sonrası çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edilirken, alevlerin Karapınar Mahallesi'ne kadar ulaştığı bildirildi. Bölgedeki söndürme çalışmalarına ayrıca mahalle sakinleri de destek vermekte.

Vali İlhami Aktaş'ın Açıklamaları

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına karadan müdahalenin devam ettiğini ve havadan müdahale için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Vali Aktaş, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede aktif olarak görev aldığını ifade etti.

Aktaş, rüzgarın fazla olduğunu ve halkın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, Yalova ve Bursa'dan takviye talep ettiklerini, ayrıca Sakarya'dan da destek geleceğini kaydetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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