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Kocaeli'de Otobüste Gerçekleşen Cinayet: Zanlı Yakalandı

Karamürsel'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi sonrası cinayet zanlısı otobüste yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:24
Kocaeli'de Otobüste Gerçekleşen Cinayet: Zanlı Yakalandı

Kocaeli'de Cinayet Anı Güvenlik Kamerasında

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde halk otobüsünde meydana gelen bıçaklama olayı, cinayet zanlısının yakalanma anıyla birlikte gündeme geldi. Olay sonrası güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, durumu gözler önüne serdi.

Cinayet ve Zanlının Yakalanışı

Dün özel halk otobüsünde Enes Yiğit Toraman (29) isimli şahıs, V.A. (39) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. 4 Temmuz Mahallesi'nden otobüse binen zanlı, Toraman'a saldırarak olay yerinden kaçtı.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Toraman'ın durumu ciddileşince hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Olayın ardından V.A., İzmit yönünde ilerleyen başka bir halk otobüsünde polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, ekiplerin otobüsü durdurup zanlıyı gözaltına alma anını gösteriyor.

Zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildiği bildirildi. Savcılık sorgusu devam ediyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, halk otobüsünde bir kişiyi bıçakla öldüren V.A, emniyetteki...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, halk otobüsünde bir kişiyi bıçakla öldüren V.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, halk otobüsünde bir kişiyi bıçakla öldüren V.A, emniyetteki...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, halk otobüsünde bir kişiyi bıçakla öldüren V.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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