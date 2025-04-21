Kocaeli'de Otomobil ve Cip Çarpıştı: 2 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobil ile cip çarpıştı ve bu talihsiz olayda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mevlana Mahallesi'ndeki Soma Maden Şehitleri Caddesi Şehit Oğuzhan Demir kavşağı'nda gerçekleşti. İ.K. yönetimindeki 34 HZV 329 plakalı otomobil ile Ö.O. idaresindeki 34 DYS 986 plakalı cip çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Yaralılardan İ.K, Fatih Devlet Hastanesi'ne, Ö.O. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, trafik akışı kavşakta bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.