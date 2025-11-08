Kocaeli'de Parfüm Dolum Tesisi Yangını: 6 Kişi Hayatını Kaybetti, Dronla Tahribat Görüntülendi

Kocaeli Dilovası’ndaki parfüm dolum tesisindeki yangında 6 kişi yaşamını yitirdi; dron görüntüleri fabrikanın küle döndüğünü ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 14:23
Kocaeli'de Parfüm Dolum Tesisi Yangını: 6 Kişi Hayatını Kaybetti, Dronla Tahribat Görüntülendi

Kocaeli'de parfüm tesisinde yıkıcı yangın: 6 ölü

Dron kayıtları fabrikanın içindeki büyük tahribatı gözler önüne seriyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm dolum tesisinde çıkan yangın, sabah saatlerinde facia ile sonuçlandı. Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Dilovası Mimar Sinan Mahallesi’ndeki 2 katlı parfüm dolum tesisinde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevler tesisin hemen yanındaki binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, yakınlarını kaybeden aileler olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Yangının ardından tesiste yapılan incelemelerde içerideki tüm malzemelerin yandığı, metal iskeletlerin dahi zarar gördüğü belirlendi. Dron ile kaydedilen görüntülerde fabrikanın iç kısmında oluşan büyük tahribat ve binanın adeta küle dönmüş hali görülüyor.

Soruşturma ve incelemeler devam ediyor; yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

