Kocaeli'de Şehit Polis Ismiyle Deniz Kontrol Botu Hizmete Girdi

Kocaeli'de Şehit Polis Muhittin Uluç'un Adıyla Hizmette

Kocaeli'de 1994 yılında görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Muhittin Uluç'un adını taşıyan deniz kontrol botu, görkemli bir törenle hizmete girdi. Botun kullanıcısı ise şehidin kızı Emine Uluç olacak.

Törende Öne Çıkan Açıklamalar

Törene katılan Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, emniyet teşkilatının deniz gücüne güç katmak amacıyla bu botu hizmete aldıklarını belirtti. Ayhan, yaptığı konuşmada, "Vatana hizmet ederken şehit olmuş bir emniyet mensubunun adının bu botta yaşatılmasının anlamı büyük," dedi. Ayrıca, şehit Uluç'un 6 çocuğundan 4'ünün emniyet teşkilatı bünyesinde görev yaptığını vurguladı.

Emine Uluç'un babasının adını taşıyan botta görev yapmasının bir evlat için en büyük güzelliklerden biri olduğunu ifade eden Ayhan, "Babasına layık bir polis memuru. Vatanın, milletin hizmetinde olarak babasından aldığı nöbeti gelecek kuşaklara devrederken, Kocaeli'deki asayiş ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi noktasında önemli bir görev üstlenecek," şeklinde konuştu.

Şehitlere Vefa ve Gurur

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ise şehit polis Uluç'un adının bota verilmesinin, teşkilatın şehitlerine olan vefasının bir örneği olduğunu belirtti. Karaduman, "Babası şehit olan bir deniz polisini görmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı," dedi.

Deniz polisi Emine Uluç, 30 yıldır bu meslekte olduğunu ve 12 yıldır Deniz Liman Şubesinde görev yaptığını belirterek, "Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümünde babamın isminin verildiği bota görev yapmak benim için büyük bir onur. Bu botu kullanmak herkese nasip olmayan bir şey," ifadelerini kullandı.

Törende Körfez Müftüsü Muhammed Aydın tarafından dua edilmesinin ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Davetliler arasında şehit polis Muhittin Uluç'un eşi Münevver Uluç ve çocukları da yer aldı.

Kocaeli'de 1994 yılında görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Muhittin Uluç'un adını taşıyan deniz kontrol botu, törenle hizmete alındı. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, törende konuşma yaptı.

Kocaeli'de 1994 yılında görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Muhittin Uluç'un adını taşıyan deniz kontrol botu, törenle hizmete alındı. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, törende konuşma yaptı.