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Kocaeli'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Kocaeli D-100 kara yolunda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 01:45
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 01:45
Kocaeli'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Kocaeli'de Otomobil Yangını

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde, Tatlıkuyu mevkisinde seyir halindeyken bir otomobilde yangın çıktı. İstanbul yönünde ilerleyen 34 GDY 388 plakalı aracın motor kısmında aniden başlayan yangın, sürücü M.B. tarafından hemen fark edildi.

Sürücü, dumanları görür görmez aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak yaşanan bu olay sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bölgede bir süre aksayan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. Yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

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