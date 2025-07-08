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Kocaeli'de 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı' İmzalandı

Kocaeli'deki belediyeler, 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı'nı imzalayarak çevre dostu uygulamalara adım attı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 17:59
Kocaeli'de 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı' İmzalandı

Kocaeli'de 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı' İmzalandı

Kocaeli'deki belediyeler, 'Sıfır Atık' projesi çerçevesinde 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı'nı imzalayarak çevre dostu bir yaklaşım benimsedi. İmza töreni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi.

Törende, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, projenin heyecanını paylaştı ve Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan projeye Kocaeli'de de önemli katkılar sağlandığını belirtti.

Baraçlı, atık oluşumunun azaltılması ve kaynaklarda verimliliğin artırılması için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, “Sıfır atık projesi kapsamında 2018-2024 yıllarında Kocaeli genelinde kaynağında ayrı toplanan 250 bin ton kağıt ile 4 milyon ağacın kesilmesi önlenmiştir.” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, 190 bin ton plastik ile 3 milyon litre ham petrol tasarrufu sağlandığına da dikkat çekti.

Baraçlı, 2022 yılında 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin yaygınlaştırılması için ilçe belediyelerine 80 Mobil Atık Getirme Merkezi temin ettiklerinin altını çizerek, bu noktaların kağıt, karton, plastik, cam, metal pil ve daha birçok ambalaj atığın toplanmasına odaklandıklarını vurguladı.

Ayrıca, vatandaşların akıllı ulaşım kartlarına bakiye yüklenmesi için teşvik uygulamasının başlatılacağını belirten Baraçlı, UlaşımPark şirketinin projede aktif rol alacağını da sözlerine ekledi.

Baraçlı, Sera gazlarının azaltılması ve sürdürülebilir yaşam ilkesi doğrultusunda, Türkiye'nin sıfır emisyon hedefinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaklarını ifade etti. İmza törenine, ilçelerin belediye başkanları ve belediyelerin temsilcileri katıldı.

Kocaeli'deki belediyeler, "Sıfır Atık" projesi kapsamında yürütülen "Sıfır Atık Yönetim Sistemi...

Kocaeli'deki belediyeler, "Sıfır Atık" projesi kapsamında yürütülen "Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı"nı imzaladı.

Kocaeli'deki belediyeler, "Sıfır Atık" projesi kapsamında yürütülen "Sıfır Atık Yönetim Sistemi...

Kocaeli'deki belediyeler, "Sıfır Atık" projesi kapsamında yürütülen "Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı"nı imzaladı.

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