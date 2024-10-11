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Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı ve şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 23:06
Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Silahlı Kavga

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Ayrıntıları

Olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan U.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve U.A., tartıştığı kişiyi ayağından silahla yaraladı. Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gebze Fatih Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına Alınma

Olay sonrası kaçan şüpheli U.A., olay yeri yakınlarında polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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