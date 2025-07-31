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Kocaeli'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 21:04
Kocaeli'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Kocaeli'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İki şahıs arasında gelişen tartışmanın ardında bıçaklı saldırı yer aldı.

Olay, F.Ö. ile E.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmayı izledi. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç. bıçakla F.Ö'yü yaraladı. Olayın ardından E.Ç, yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Güneş Sokak'taki evine gitti. Bir süre sonra, F.Ö. E.Ç'nin evine otomobille gelerek tüfekle ateş açtı.

Kavga esnasında E.Ç’nin başından yaralanmasının yanı sıra, olay yerinde bulunan B.G, A.Ç. ve Y.E. de tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan kaçan F.Ö. ise tedavi için gittiği Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hastane gözetimi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, akaryakıt istasyonunda başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, akaryakıt istasyonunda başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, akaryakıt istasyonunda başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, akaryakıt istasyonunda başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

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