Kocaeli'de Silahlı Saldırı: İki Kuzen Yaralandı

Kocaeli’nin Kandıra İlçesinde Silahlı Saldırı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Çarşı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi tartıştığı iki kuzenini silahla yaraladı.

Olay, M.M. ile diş hekimliği yapan kuzenleri E.T. ve Y.C. arasında çıkan tartışma ile başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine M.M., kuzenlerine tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan kuzenler, sağlık görevlileri tarafından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, zanlı M.M.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişi, tartıştığı 2 akrabasını tabancayla yaraladı.