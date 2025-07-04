DOLAR
39,84 -0,03%
EURO
46,94 -0,21%
ALTIN
4.272,64 -0,33%
BITCOIN
4.326.909,58 1,17%

Kocaeli'de Silahlı Saldırı: İki Kuzen Yaralandı

Kocaeli'de bir kişi, tartıştığı iki kuzenini silahla yaraladı. Olayda yaralanan kuzenler hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 15:02
Kocaeli'de Silahlı Saldırı: İki Kuzen Yaralandı

Kocaeli’nin Kandıra İlçesinde Silahlı Saldırı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Çarşı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi tartıştığı iki kuzenini silahla yaraladı.

Olay, M.M. ile diş hekimliği yapan kuzenleri E.T. ve Y.C. arasında çıkan tartışma ile başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine M.M., kuzenlerine tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan kuzenler, sağlık görevlileri tarafından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, zanlı M.M.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişi, tartıştığı 2 akrabasını tabancayla yaraladı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişi, tartıştığı 2 akrabasını tabancayla yaraladı.

İLGİLİ HABERLER

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sümbül Efendi Tekkesi'nde 10 Bin Kişilik Aşure Etkinliği
2
Türk Teknolojisi İskandinav Savunmasını Güçlendiriyor: Repkon ve Nammo İş Birliği
3
TÜGVA Destek Platformu, Orman Yangınlarına Karşı Seferberlik Başlattı
4
Adana'da Rahatsızlanarak Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi
5
Kayseri'de Tır, Halk Otobüsü ve SUV Çarpıştı: 8 Yaralı
6
Bursa'da 'Kerbela' Tiyatro Oyunu Sahnelendi
7
CHP Milletvekili Eylem Ertuğrul'un Babası Fehmi Ertuğrul Son Yolculuğuna Uğurlandı

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı