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Kocaeli'de Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden Baba ve Oğlu Defnedildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahlı saldırıda ölen baba ve oğlu, Karamürsel Merkez Camisi'nde düzenlenen törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 15:13
Kocaeli'de Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden Baba ve Oğlu Defnedildi

Kocaeli'de Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden Baba ve Oğlu Defnedildi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden baba Mehmet ve toprağa verildi.

Olay, Kayacık Mahallesi’nde İ.K.'nin silahlı saldırısında meydana geldi. Yaşları 60 ve 30 olan baba ve oğlu için Karamürsel Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene ailenin yakınları katıldı.

Kılınan namazın ardından cenazeler, Karamürsel Merkez Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze merasimi, kayıplarını uğurlamak isteyen aile fertleri ve dostlarıyla dolup taştı.

Öte yandan, cinayet zanlısı İ.K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Olayın gerçekleştiği Kayacık Mahallesi'nde, Karamürsel Devlet Hastanesi önünde İ.K. (75) tarafından açılan ateş sonucu baba Mehmet (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu (30) olay yerinde yaşamını yitirmişti. Zanlı, polis ekipleri tarafından Gölcük ilçesinde suç aletiyle birlikte yakalanmıştı.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde silahla vurularak öldürülen baba ve oğlu toprağa verildi.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde silahla vurularak öldürülen baba ve oğlu toprağa verildi.

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