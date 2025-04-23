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Kocaeli'de Silivri merkezli depremde 23 kişi yaralandı

Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Kocaeli'de paniklenen 23 kişi yüksekten atlayarak yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 18:08
Kocaeli'de Silivri merkezli depremde 23 kişi yaralandı

Kocaeli'de, Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremde panikleyerek yüksekten atlayan 23 kişi yaralandı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, panik dolayısıyla yükseklikten atlayan vatandaşların sağlık kuruluşlarına müracaat ettiklerini belirtirken, can ve mal kaybı olmadığını vurguladı.

Depremin hissedilmesinin ardından gerçekleştirilen toplantıda, Vali Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan ile bir araya geldi.

Aktaş, AFAD ve diğer kurumların yaptığı alan taramalarında büyük olumsuzluklar tespit edilmediğini ifade etti. Yaralıların tedavi süreçlerinin devam ettiğini söyleyen Aktaş, "İl Afet Müdahale Planı'nda görevli tüm kurumlarımız burada toplantı halindeler" dedi.

Vali Aktaş, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Koordinasyon ve İletişim Önemli

Büyükakın, AFAD İl Müdürlüğü'nde ilgili tüm kuruluşların görevlerini koordinasyon içinde yerine getirdiğini belirterek, çevre illerle de iletişim halind olduklarını ifade etti. Hızır 41 Mutfağının hazırlık çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekti ve İstanbul ile sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.

Büyükakın, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların resmi açıklamalara itibar etmesi ve endişe yaratan durumları 112 üzerinden AFAD'a iletmeleri gerektiğini belirtti. "Panik dolu haberlerin başka sorunlara neden olduğu, insanları endişeye sevk ettiği herkesin malumu. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı" şeklinde konuştu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş (sağ 4), Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın (sağ 5), Kocaeli...

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş (sağ 4), Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın (sağ 5), Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk (sağ 3), İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman (sol 3), İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt (sol 4), İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan (sağda), AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan (solda), merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin Kocaeli'de de hissedilmesinin ardından AFAD İl Müdürlüğünde bir araya geldi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş (sağ 4), Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın (sağ 5), Kocaeli...

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş (sağ 4), Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın (sağ 5), Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk (sağ 3), İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman (sol 3), İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt (sol 4), İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan (sağda), AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan (solda), merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin Kocaeli'de de hissedilmesinin ardından AFAD İl Müdürlüğünde bir araya geldi.

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