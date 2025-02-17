Kocaeli'de Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı, 3'ünün durumu ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 02:26
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 02:29
Kocaeli'de Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı

Kocaeli'de Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Ç.M. yönetimindeki 06 FD 1952 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çarpıp takla attı.

Olayın ardından, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı 4 kişi, çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

Alınan son bilgilere göre, yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı....

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı....

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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