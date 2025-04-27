Kocaeli'de Trafik Kazası: Bariyere Çarpan Otomobilde 2 Ölü

Kocaeli'de Trafik Kazası Can Aldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyere çarptı ve sonuç olarak 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza Detayları

D-605 kara yolunun Kandıra istikametinde, henüz kimliği belirlenemeyen sürücü kontrolündeki 41 SH 736 plakalı otomobil, Çubukluosmaniye Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.

Olay Yerine Müdahale

Kazanın hemen ardından ihbar edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa Ö (37) hayatını kaybetti.

Cenazelerin Nakli

İtfaiye ekipleri, kazadan yaralı olarak çıkarılanların bedenlerini araçtan çıkardı. Cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu üzücü olay, bölgede yas tutan aileler için derin bir üzüntü kaynağı oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.