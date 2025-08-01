Kocaeli'de Trafik Kazasında Annesini Kaybeden 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan trajik bir trafik kazasında, annesini kaybeden 7 yaşındaki Emirhan A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın meydana geldiği yer, otoyolun Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli yol ayrımıydı. Dün meydana gelen kazada, Emirhan A.'nın annesi, Y.A. (34), hayatını kaybetti. Küçük çocuk, kazada ağır yaralanarak hemen hastaneye kaldırıldı.

Emirhan A.’nın tedavi sürecinde yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, ailenin acısı derinleşti. Kazada hayatını kaybeden annenin ve Emirhan A.'nın cenazelerinin, Yozgat'ın Saraykent ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü Mikail A. ile otomobildeki diğer iki çocuğun tedavileri ise devam ediyor. Olay, bölgede büyük bir üzüntüye yol açtı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde takla atan otomobildeki anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde takla atan otomobildeki anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.