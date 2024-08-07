Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kocaeli'de Türkiye'nin İlk Biyokurutma Teknolojili Entegre Atık Bertaraf Tesisi Kuruluyor

Kocaeli, sıfır atık hedefiyle ilk biyokurutma teknolojili tesisine kavuşuyor. Ayrıştırılan atık ekonomiye katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 23:35
Kocaeli'de Türkiye'nin İlk Biyokurutma Teknolojili Entegre Atık Bertaraf Tesisi Kuruluyor

Kocaeli'de Yeni Dönem: Biyokurutma Teknolojisi

Kocaeli'de, Türkiye'nin ilk biyokurutma teknolojili entegre atık bertaraf tesisi kurulacak. Bu çevre dostu tesis, ayrıştırılan çöpün Atıktan Türetilen Yakıt (ATY) olarak katma değer sağlamasını amaçlıyor.

Proje Hakkında Detaylar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesinde inşa edilecek bu tesis, 50 bin metrekarelik kapalı bir alana sahip olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, tesisin 2018 yılından bu yana araştırılan farklı sistemler aracılığıyla yaratıldığını belirtti.

Mengüç, tesisin çevresindeki halkın kaygılarına da değindi: "Bu tesis, çevre halkını endişelendirecek bir yapı değil. Endişeleri hafifletmek adına projeler geliştirdiğimizi göreceksiniz."

Günde 1745 Ton Atık Yönetimi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Kocaeli'nin günde 1745 ton atık topladığını ifade etti. Bu miktarın 2050'de günlük 2400 ton olmasının beklendiğini vurguladı. Ayrıca, atık türlerinin %60'ının organik, %24'ünün ambalaj ve %16'sının diğer atıklardan oluştuğunu belirtti.

Tesisin Çalışma Prensibi

Tesisin yapısı kapalı alanlarda gerçekleştirilecek. Burada öncelikle atıklar kabul edilip, içerik kontrolü yapılacak. Ön işlem ünitesinde geri kazanılabilir atıklar ayrılacak. Ardından, 50 tünelden oluşan kurutma ünitesinde işleme alınarak nem oranı düşürülüp ATY haline getirilecek. Bu yakıt, çimento ve kömür kullanan sektörlerde ek yakıt olarak değerlendirilecek.

Çevre Duyarlılığı ve Güvenlik

Önem, bu projenin çevre dostu olduğunu vurgulayarak, "Biz çöplük değil, üretim tesisi inşa ediyoruz. Atıklar tamamen kapalı alanlarda işlenecek, çevreye zarar vermeyecek." şeklinde konuştu. Ayrıca, tesisin etrafında yeşil alanlar oluşturulacak ve hiçbir çevresel kirliliğe müsaade edilmeyecek.

Sonuç olarak, bu tesis ile Kocaeli, atık yönetiminde model bir şehir olmayı hedefliyor. Atıkların ekonomik değere dönüştürülmesi, çevrenin korunması ve sıfır atık hedefi doğrultusunda önemli bir adım atılmış olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde kurulması planlanan "Biyokurutma Teknolojili...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde kurulması planlanan "Biyokurutma Teknolojili Entegre Tesis", ayrıştırılan atıkların maddesel geri kazanımının yanı sıra Atıktan Türetilen Yakıt (ATY) olarak da değerlendirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç (sağda) ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem (solda), Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında proje hakkında bilgi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde kurulması planlanan "Biyokurutma Teknolojili...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde kurulması planlanan "Biyokurutma Teknolojili Entegre Tesis", ayrıştırılan atıkların maddesel geri kazanımının yanı sıra Atıktan Türetilen Yakıt (ATY) olarak da değerlendirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç (sağda) ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem (solda), Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında proje hakkında bilgi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde kurulması planlanan "Biyokurutma Teknolojili...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde kurulması planlanan "Biyokurutma Teknolojili Entegre Tesis", ayrıştırılan atıkların maddesel geri kazanımının yanı sıra Atıktan Türetilen Yakıt (ATY) olarak da değerlendirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç (sağda) ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem (solda), Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında proje hakkında bilgi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde kurulması planlanan "Biyokurutma Teknolojili...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde kurulması planlanan "Biyokurutma Teknolojili Entegre Tesis", ayrıştırılan atıkların maddesel geri kazanımının yanı sıra Atıktan Türetilen Yakıt (ATY) olarak da değerlendirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç (sağda) ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem (solda), Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında proje hakkında bilgi verdi.

İLGİLİ HABERLER

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak