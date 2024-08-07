Kocaeli'de Türkiye'nin İlk Biyokurutma Teknolojili Entegre Atık Bertaraf Tesisi Kuruluyor

Kocaeli'de Yeni Dönem: Biyokurutma Teknolojisi

Kocaeli'de, Türkiye'nin ilk biyokurutma teknolojili entegre atık bertaraf tesisi kurulacak. Bu çevre dostu tesis, ayrıştırılan çöpün Atıktan Türetilen Yakıt (ATY) olarak katma değer sağlamasını amaçlıyor.

Proje Hakkında Detaylar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesinde inşa edilecek bu tesis, 50 bin metrekarelik kapalı bir alana sahip olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, tesisin 2018 yılından bu yana araştırılan farklı sistemler aracılığıyla yaratıldığını belirtti.

Mengüç, tesisin çevresindeki halkın kaygılarına da değindi: "Bu tesis, çevre halkını endişelendirecek bir yapı değil. Endişeleri hafifletmek adına projeler geliştirdiğimizi göreceksiniz."

Günde 1745 Ton Atık Yönetimi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Kocaeli'nin günde 1745 ton atık topladığını ifade etti. Bu miktarın 2050'de günlük 2400 ton olmasının beklendiğini vurguladı. Ayrıca, atık türlerinin %60'ının organik, %24'ünün ambalaj ve %16'sının diğer atıklardan oluştuğunu belirtti.

Tesisin Çalışma Prensibi

Tesisin yapısı kapalı alanlarda gerçekleştirilecek. Burada öncelikle atıklar kabul edilip, içerik kontrolü yapılacak. Ön işlem ünitesinde geri kazanılabilir atıklar ayrılacak. Ardından, 50 tünelden oluşan kurutma ünitesinde işleme alınarak nem oranı düşürülüp ATY haline getirilecek. Bu yakıt, çimento ve kömür kullanan sektörlerde ek yakıt olarak değerlendirilecek.

Çevre Duyarlılığı ve Güvenlik

Önem, bu projenin çevre dostu olduğunu vurgulayarak, "Biz çöplük değil, üretim tesisi inşa ediyoruz. Atıklar tamamen kapalı alanlarda işlenecek, çevreye zarar vermeyecek." şeklinde konuştu. Ayrıca, tesisin etrafında yeşil alanlar oluşturulacak ve hiçbir çevresel kirliliğe müsaade edilmeyecek.

Sonuç olarak, bu tesis ile Kocaeli, atık yönetiminde model bir şehir olmayı hedefliyor. Atıkların ekonomik değere dönüştürülmesi, çevrenin korunması ve sıfır atık hedefi doğrultusunda önemli bir adım atılmış olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde kurulması planlanan "Biyokurutma Teknolojili Entegre Tesis", ayrıştırılan atıkların maddesel geri kazanımının yanı sıra Atıktan Türetilen Yakıt (ATY) olarak da değerlendirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç (sağda) ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem (solda), Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında proje hakkında bilgi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde kurulması planlanan "Biyokurutma Teknolojili Entegre Tesis", ayrıştırılan atıkların maddesel geri kazanımının yanı sıra Atıktan Türetilen Yakıt (ATY) olarak da değerlendirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç (sağda) ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem (solda), Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında proje hakkında bilgi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde kurulması planlanan "Biyokurutma Teknolojili Entegre Tesis", ayrıştırılan atıkların maddesel geri kazanımının yanı sıra Atıktan Türetilen Yakıt (ATY) olarak da değerlendirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç (sağda) ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem (solda), Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında proje hakkında bilgi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde kurulması planlanan "Biyokurutma Teknolojili Entegre Tesis", ayrıştırılan atıkların maddesel geri kazanımının yanı sıra Atıktan Türetilen Yakıt (ATY) olarak da değerlendirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç (sağda) ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem (solda), Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında proje hakkında bilgi verdi.