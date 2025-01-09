Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda, gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kapsamlı bir çalışma yürüttü. İzmit, Çayırova ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Operasyon sırasında şüphelilerin ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda, 128 gram sentetik uyuşturucu, 40 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 250 lira ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerden 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E, B.G ve D.S, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 76 gram sentetik kannabinoid, 52 gram metamfetamin, 40 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 250 lira ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 76 gram sentetik kannabinoid, 52 gram metamfetamin, 40 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 250 lira ele geçirildi.