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Kocaeli'de Yangın: 74 Yaşındaki Kadın Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evinde çıkan yangın nedeniyle 74 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 07:31
Kocaeli'de Yangın: 74 Yaşındaki Kadın Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nin Başiskele İlçesinde Yangın paniği

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Yeniköy Merkez Mahallesi Hürmetli Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumandan Etkilenen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Yangın, 74 yaşındaki A.Ç'nin ikamet ettiği evde meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Servis'e haber vererek durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Olayda dumandan etkilenen A.Ç, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, itfaiye ekipleri yangını control altına alarak söndürdü. Ancak yangın, evde ciddi hasara yol açtı.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye...

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye...

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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