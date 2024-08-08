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Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 15 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:36
Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 15 Yaralı

Kocaeli'de Feci Kaza

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 2 yolcu otobüsü, 1 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında toplam 15 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Gültepe Tüneli'nde meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı.

Ulaşımda Aksamalar

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Bu durum uzun araç kuyruğuna yol açtı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normal seyrine döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 yolcu otobüsü, 1 tır, 1 otomobilin karıştığı zincirleme...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 yolcu otobüsü, 1 tır, 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 yolcu otobüsü, 1 tır, 1 otomobilin karıştığı zincirleme...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 yolcu otobüsü, 1 tır, 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 yolcu otobüsü, 1 tır, 1 otomobilin karıştığı zincirleme...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 yolcu otobüsü, 1 tır, 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

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