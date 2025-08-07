Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Şekerpınar-Gebze Bağlantı Yolu üzerinde, D-100 kara yolu istikametinde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, Hüseyin Boz yönetimindeki 34 HH 3776 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen 06 YA 3831 plakalı kamyon ile 34 UZ 0041 plakalı tıra çarptı.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kazanın ardından hızlı bir şekilde hizmete geçti. Kazada kamyonette sıkışan Hüseyin Boz (19), ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılsa da, hayatını kaybettiği belirlendi.

Boz'un cesedi, Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Kazaya karışan kamyon ve tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

