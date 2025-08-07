DOLAR
Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 19 yaşındaki Hüseyin Boz hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 02:43
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 02:43
Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Şekerpınar-Gebze Bağlantı Yolu üzerinde, D-100 kara yolu istikametinde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, Hüseyin Boz yönetimindeki 34 HH 3776 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen 06 YA 3831 plakalı kamyon ile 34 UZ 0041 plakalı tıra çarptı.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kazanın ardından hızlı bir şekilde hizmete geçti. Kazada kamyonette sıkışan Hüseyin Boz (19), ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılsa da, hayatını kaybettiği belirlendi.

Boz'un cesedi, Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Kazaya karışan kamyon ve tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

