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Kocaeli'deki Bayram Trafiği İçin 4 Bin Güvenlik Görevlisi Hazırlığında

Kocaeli Valisi Aktaş, bayram süresince 4 bin jandarma ve emniyet personelinin görev alacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 12:15
Kocaeli'deki Bayram Trafiği İçin 4 Bin Güvenlik Görevlisi Hazırlığında

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kurban Bayramı tatili boyunca 4 bin jandarma ve emniyet personelinin görev yapacağını duyurdu. Vali Aktaş, bayram trafiğiyle ilgili tedbirlerin titizlikle alındığını vurguladı.

Trafik Tedbirleri İçin Gözlemler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yer alan Alikahya Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı'nda yapılan incelemelerde, bayram dolayısıyla otoyol ve devlet yollarındaki hareketliliğin arttığına dikkat çekildi.

Vali Aktaş, cuma günü başlayacak bayramın oluşturacağı trafik yoğunluğu için çeşitli önlemler alındığını belirtirken, şunları ifade etti: "İlimiz gerek otoyollarıyla gerek devlet yoluyla önemli geçiş güzergahında bulunuyor. O yüzden burada alacağımız tedbirler vatandaşlarımız açısından kıymetli olacak."

24 Saat Kesintisiz Görev

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin bayram süresince radar ve motosiklet uygulamaları ile 24 saat sahada olacağını belirtti.

Farklı Kuruluşların Katkısı

Ayrıca, Tarım İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de bayram öncesi ve bayram süresince sahada olacağına dikkat çekildi.

Güvenli Bir Bayram İçin Uyarılar

Vali Aktaş, amaçlarının vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi olduğunu belirtti. "4 bin arkadaşımız bayram süresince görevli olacak." diyerek vatandaşlara yolculukları hakkında da uyarılarda bulundu. Sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, aşırı hız yapmamalarını, kemer takmalarını ve sefer sırasında cep telefonunu kullanmamalarını istedi.

Aktaş, "Hedefimiz sıfır kazayla, sıfır ölümle bayramı geçirmek." diyerek, tüm sürücüleri dikkatli olmaya davet etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte Kurban Bayramı trafiği tedbirlerine yönelik incelemelerde...

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte Kurban Bayramı trafiği tedbirlerine yönelik incelemelerde bulundu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte Kurban Bayramı trafiği tedbirlerine yönelik incelemelerde...

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte Kurban Bayramı trafiği tedbirlerine yönelik incelemelerde bulundu.

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