Kocaeli’deki Cezaevi Koğuşunda İki Genç, Dört Kişi Tarafından İstismara Uğradı

Kocaeli çocuk koğuşunda skandal: İşkence, idrar içirme, cinsel istismar, darp...



Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda geçen yıl Ağustos ayında yaşanan olayda, S.T. ve M.D. isimli iki genç mahkum, aynı koğuşta kaldıkları A.S., E.G., K.T.Ö. ve Y.Ö. tarafından cinsel istismara uğradıklarını iddia etti.



S.T. ve M.D., ‘cinsel istismar’ suçundan tutuklandıktan sonra aynı koğuşta kaldıkları dört kişi tarafından cinsel istismara uğradıklarını belirtti. İddialara göre, bu dört kişi, genç mahkumlara fiziksel ve cinsel şiddet uyguladı, onları dövdü, idrar içmeye ve birbirleriyle cinsel ilişkiye girmeye zorladı.

Olay, S.T.'nin Ankara Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne nakledildiği ve burada yapılan muayene sırasında vücudunda darp izleri bulunduğunda ortaya çıktı. S.T., Kocaeli’deki cezaevinde M.D. ile birlikte, A.S., E.G., K.T.Ö. ve Y.Ö.'nün cinsel istismarına maruz kaldıklarını, kemerle dövüldüklerini, zorla ayaklarını yıkattıklarını, kendilerine masaj yaptırdıklarını, bardağa ve pet şişeye idrar yaparak zorla içirdiklerini beyan etti. Bu ifadeler üzerine, kurum müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) ifadesi alınan S.T., işkence ve istismarın cezaevine girdiği 10’uncu günde başladığını ve 2 gün boyunca sürdüğünü belirtti. S.T., “Olaylar Kandıra’ya gittiğimim 10’uncu günüydü. Bana karşı önce şiddet uyguladılar. A.S. ve E.G.’nin bana yönelik hem şiddeti hem cinsel istismarı oldu. Y.Ö. ve K.T.Ö. sadece şiddet uyguladı. Kemer ile vurdular. Bıçak ile sırtımı ve kolumu çizdiler. Tekme, tokat, yumruk atıyorlardı. Arkadaşım M.D.’ye yönelik de şiddet uyguluyorlardı. Gündüz sabah saatleri 10.00’da dövmeye başlıyorlardı. Dinlenerek tekrar devam ediyorlardı. Saat 22.00’ye kadar şiddet devam ediyordu.” dedi.

S.T., ayrıca kendilerinin birbirleriyle cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını, A.S. ve E.G.'nin bardağa idrarını yapıp kendisine ve M.D.'ye içirdiğini, bu anlarda sürekli küfür edildiğini ve kimseye söylememeleri konusunda tehdit edildiklerini belirtti.

M.D. de ifadesinde, “Bu olay Kandıra’daki cezaevinde oldu. Ranzaların olduğu yerde gerçekleşti. Ben 8 Ağustos 2022’de tutuklanıp 15 gün süreyle Kandıra Cezaevi’nde kalmıştım. Bu olay da 15 günlük süre içerisinde oldu. A.S. ve E.G.’den şikayetçiyim.” dedi. Bu olay, Türkiye’deki cezaevlerindeki insan hakları ihlallerine dikkat çeken bir başka örnek olarak görülüyor. Soruşturma devam ediyor.