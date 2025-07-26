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Kocaeli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 21:22
Kocaeli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı yer Pazarköy Mahallesi'nde, ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin, yakınındaki Karapınar Mahallesi'ne doğru ilerlemesi üzerine, söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan gerçekleştirilerek büyük bir tehlike önlendi.

Yangın söndürme çalışmalarına çevre halkı da destek verdi. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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