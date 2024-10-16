Kocaeli'deki Silahlı Kavga Davasında Cezalar Belirlendi

Kocaeli'deki Silahlı Kavga Davasında Gelişmeler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile arasında meydana gelen silahlı çatışma sonucu bir kişinin ölümü ve 5 kişinin yaralanması olayında yargılanan 7 sanıktan 1'i tutuklu, davanın duruşmasında mütalaa açıklandı.

Sanıklar ve Mütaala Talepleri

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, tutuklu sanık Ertaş Ö. ve avukatlar hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, Ertaş Ö. hakkında Tarık Tanaç'a yönelik olarak "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca, tutuklu sanığın A.T, V.T. ve Y.T. ile ilgili "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan her biri için 6 yıl 9 aydan 11 yıl 3 aya kadar ceza talep edildi.

Tutuksuz Sanıkların Durumu

Diğer yandan, tutuksuz sanıklar S.Ö, Y.Ö. ve E.Ö. hakkında da maktulün ailesine yönelik eylemlerinden dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 9 aydan 11 yıl 3 aya kadar ceza istendi. Müşteki tutuksuz sanıklar T.T, V.T. ve Y.T. hakkında ise S.Ö'ye yönelik "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Duruşmanın Ertelenmesi

Taraf avukatlarının savunmalarını hazırlamak için süre istemesi dolayısıyla mahkeme heyeti, Ertaş Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.

Olayın Tarihi ve Sonuçları

Olay, 24 Şubat 2022 tarihinde İzmit'te meydana gelmiş, Tarık Tanaç hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanmıştı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı ve önceki duruşmalarda yapılan kararlarla 3 sanığın tahliyesine karar verilmişti.