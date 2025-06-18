Kocaeli'deki Tarım Yangınında 150 Dönüm Alan Zarar Gördü

Kocaeli'de Tarım Arazisinde Yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yenice köyü'nde meydana gelen yangın, yaklaşık 150 dönüm tarım arazisinin zarar görmesine neden oldu. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple arpa ve buğday ekili tarlada hasat yapıldığı sırada çıktı.

Yangın Ekipleri Hızla İhbar Aldı

Olayın ardından, çiftçilerin ihbarı üzerine Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ile jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerine, vatandaşlar da destek vererek yangına müdahalede bulundu.

Alevler Kontrol Altına Alındı

Bölgedeki alevler, iş makineleri ve arazözlerle yaklaşık 2 saatlik bir sürede kontrol altına alındı. Ekipler, yangın sonrası soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangında zarar gören alan, havadan da görüntülenerek durumu daha net bir şekilde ortaya koydu. Tarım arazilerinin bu tür felaketlerden etkilenmesi, çiftçiler için büyük bir maddi kayıp anlamına geliyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü.