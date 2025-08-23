Kocaeli Derince'de Otluk Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

Olay ve müdahale çalışmaları

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Çenedağ Mahallesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bazı baraka ve konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

