Kocaeli Derince'de Otluk Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Çenedağ Mahallesi'ndeki otluk yangınına, itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 13:01
Kocaeli Derince'de Otluk Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

Kocaeli Derince'de Otluk Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

Olay ve müdahale çalışmaları

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Çenedağ Mahallesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bazı baraka ve konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otluk alanda çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otluk alanda çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otluk alanda çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma...

