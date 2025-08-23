Kocaeli Derince'de Otluk Yangını Havadan ve Karadan Söndürüldü

Güncelleme: Yangının söndürülmesi eklendi

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Çınarlı Mahallesi mevkisinde bulunan otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak ağaçlık alana sıçradı ve bölgede yoğun duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Yangın, 4 barakaya da sirayet etti; ancak yapılan müdahalede havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Bölgede halen soğutma çalışması başlatıldı ve ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerine devam ediyor.

