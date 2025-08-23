DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.720.141,83 1,11%

Kocaeli Derince'de Otluk Yangını Havadan ve Karadan Söndürüldü

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki otluk yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 13:47
Kocaeli Derince'de Otluk Yangını Havadan ve Karadan Söndürüldü

Kocaeli Derince'de Otluk Yangını Havadan ve Karadan Söndürüldü

Güncelleme: Yangının söndürülmesi eklendi

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Çınarlı Mahallesi mevkisinde bulunan otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak ağaçlık alana sıçradı ve bölgede yoğun duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Yangın, 4 barakaya da sirayet etti; ancak yapılan müdahalede havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Bölgede halen soğutma çalışması başlatıldı ve ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerine devam ediyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otluk alanda çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otluk alanda çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otluk alanda çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma...

İLGİLİ HABERLER

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu
2
Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)
3
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
4
İzmir Balçova'da Kayıp 70 Yaşındaki Sevin Bekiroğlu'nun Cesedi Bulundu
5
Bitlis'te Kuyumcudan Altın Çalan 5 Şüpheli Yakalandı
6
Bolivya'da Devlet Başkanı Seçimi Başladı: Sandıklar Açıldı
7
KKTC E-Devlet Mobil Uygulaması tanıtıldı: Dijitalleşmede yeni adım

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar