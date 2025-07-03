Kocaeli, Gazze ile Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Kocaeli ve Gazze Arasında Tarihi İşbirliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in saldırıları altında zorluklarla mücadele eden Gazze ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar sonucunda, Gazze Şeridi'nde 55 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu bağlamda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac arasında çevrimiçi imza töreni gerçekleştirilerek, bu önemli adım atıldı.

Protokolün İçeriği

İmzalanan protokol, sağlık, eğitim, barınma ve altyapı hizmetlerinde ortak işbirlikleri oluşturulmasını amaçlıyor. Özelikle gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar için projelerin hayata geçirilmesi ön planda tutuluyor. Ayrıca, Gazze’nin şehircilik ve altyapı projelerinde teknik bilgi paylaşımının da sağlanacağı ifade edildi.

Dayanışma ve Kültürel Bağlar

Protokol, sadece projelere değil, aynı zamanda kardeşlik ve umut bağlarını güçlendirmeyi de hedefliyor. Gazze halkına destek olunması ve Filistinlilerle dayanışmanın artırılması için büyük bir adım teşkil eden bu işbirliği, şehirler arasında kültürel ve manevi bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze ile "kardeş şehir" protokolü imzaladı. Protokol, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın (fotoğrafta ) ile Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac tarafından imzalandı.