Kocaeli Gebze D-100'de Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Mutlukent mevkiinde iki otomobil çarpıştı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, D-100 kara yolu İstanbul istikameti üzerinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kazada, Ayhan A. yönetimindeki 34 HP 5478 plakalı otomobil ile Mehmet Akif E. yönetimindeki 28 ACM 136 plakalı otomobil, Mutlukent mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ayhan A.'nın kullandığı araç takla attı, diğer otomobil ise bariyere çarparak durdu. Kazada Mehmet Akif E. araçtan yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif E., Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayhan A. ise ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

