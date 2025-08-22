DOLAR
Kocaeli Kandıra'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Babaköy Mahallesi sapağında 41 RR 275 plakalı otomobil duvara çarpıp devrildi; Z.N. hayatını kaybetti, eşi M.N. yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:37
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen kazada yol kenarındaki duvara çarparak devrilen otomobilde bulunan kadın yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü M.N.'nin yaptığı 41 RR 275 plakalı otomobil, Babaköy Mahallesi sapağında yol kenarındaki duvara çarparak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücünün eşi Z.N., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazazedelere sağlık personeli tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralı çift, müdahalenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilenlerden Z.N., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

