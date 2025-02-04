Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce'de Kar Yağışı Başladı

Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı, düne kadar yağan yağmur sonrasında karla kaplandı.

Ulaşım İçin Tedbirler Alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda herhangi bir aksama oluşmaması amacıyla, 440 personel ve 235 araç ile birlikte teyakkuzda bekliyor. Karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ise kar yağışı nedeniyle sürücüleri uyararak araçlarında lastik kontrolü yapmalarını öneriyor.

Diğer Bölgelerdeki Durum

Karabük'te de kentin yüksek kesimlerinde sağanak yağmur, kar yağışına dönüştü. Keltepe Kayak Merkezi ve çevresi karla kaplandı. Valilik, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına ineceğini ve soğuk havanın bir hafta boyunca süreceğini belirtti.

Valilik, buzlanma ve don olayları açısından dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek meteorolojik değerlendirmelerin takip edilmesini önerdi.

Bolu'da da Kartalkaya Kayak Merkezi ile Gerede Arkut Dağı’nda kar yağışı etkili oldu. Ayrıca, Yedigöller ve Abant Gölü milli parklarının yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Düzce’nin Gölyaka ilçesi ile bağlı yaylalar ve yüksek rakımlı köylerde de kar yağışı görüldü. Saçmalıpınar, Kardüz, Pürenli yaylaları ve Yunusefendi, Çamlıbel, Bakacak köyleri karla kaplandı.