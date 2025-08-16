DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.880,94 -0,55%

Kocaeli Karamürsel'de Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karamürsel'de D-130 Kayacık Mahallesi kavşağında iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; yaralının tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 23:16
Kocaeli Karamürsel'de Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli Karamürsel'de Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza Detayları

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-130 kara yolunun Yalova istikameti Kayacık Mahallesi mevkindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Çarpışan motosikletlerden biri B.B. (24) idaresindeki 35 BHG 981 plakalı motosiklet, diğeri ise Ö.E. (75) yönetimindeki 41 JB 138 plakalı motosiklet olarak bildirildi.

Çevredeki vatandaşlar, yola savrulan sürücüler için durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, ağır yaralanan Ö.E., Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi; burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücü ise Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavisi devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Sosyal Medya 'Polis' Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı
2
Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit İçin Arama Başladı
3
Gazze'de Kıtlık Alarmı: Son 24 Saatte 2'si Çocuk 7 Filistinli Açlıktan Öldü
4
Fransa'dan Mali'de Gözaltına Alınan Büyükelçilik Çalışanına Tepki
5
Pakistan, dağcı ölümlerine rağmen tırmanışları kısıtlamayacak
6
Antalya Kepez'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
7
İsrail, Sana Yakınlarındaki Haziz Elektrik Santralini Vurdu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar