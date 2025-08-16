Kocaeli Karamürsel'de Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza Detayları

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-130 kara yolunun Yalova istikameti Kayacık Mahallesi mevkindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Çarpışan motosikletlerden biri B.B. (24) idaresindeki 35 BHG 981 plakalı motosiklet, diğeri ise Ö.E. (75) yönetimindeki 41 JB 138 plakalı motosiklet olarak bildirildi.

Çevredeki vatandaşlar, yola savrulan sürücüler için durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, ağır yaralanan Ö.E., Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi; burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücü ise Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavisi devam ediyor.