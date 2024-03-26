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Kocaeli'nde doğal gaz sızıntısı nedeniyle patlama ve yangın meydana geldi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde doğal gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı ve 1 kişi yaralandı, 3 kişi de dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 18:34
Kocaeli'nde doğal gaz sızıntısı nedeniyle patlama ve yangın meydana geldi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Emek Mahallesi Cevher Sokak'ta bir apartmanın giriş katında doğal gaz sızıntısı nedeniyle bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

patlama

Patlama sonucunda Eren Ş. isimli bir kişi yaralanırken, apartmanda bulunan 3 kişi de dumandan etkilendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak evde ve park halindeki bir otomobilde hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

patlama

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