DOLAR
38,45 -0,06%
EURO
43,69 0,31%
ALTIN
4.050,02 1,09%
BITCOIN
3.644.723,38 -0,46%

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Kocaeli’nde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi ile ikramiye ve desteklerde yüzde 80-250 oranında zam yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:51
Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Kocaeli'nde Tarihi Zam Açıklandı

Ülke genelinde toplu iş görüşmeleri hızla devam ederken, Kocaeli’nde önemli bir gelişme yaşandı. Son imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, ikramiye ve desteklere yüzde 80-250 zam geldi. Yaklaşık 1.5 aylık grevin ardından gerçekleştiren bu tarihi anlaşma, çalışanların gelirlerinde büyük bir artış sağladı.

Toplu İş Görüşmeleri ve Grev Süreci

Memurlar için Toplu İş Görüşmeleri'nin 3. ayağı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Belediye ve sektörlerle yapılan müzakerelerde de benzer sonuçlar alınmaya devam ediyor. Kartepe’deki Tezcan Galvaniz fabrikasında yaklaşık 46 gün süren grev, çalışanların taleplerinin karşılanması için önemli bir adım oldu.

Söz konusu grevin ardından, imzalanan anlaşmada çalışan maaşlarına ilk altı ay için ortalama yüzde 71 oranında zam yapılmasına karar verildi. İşçi sendikaları ve işveren arasında yapılan müzakerelerin zorlu bir süreçte sonuçlandığını belirten yetkililer, bu anlaşmanın on binlerce işçiyi sevindirdiğini ifade etti.

İşçi Sendikaları ve Sözleşme Detayları

Toplu iş sözleşmesi süreci Mart ayında başladı. O dönemde işverenin masa yatırdığı ilk zam teklifi sadece yüzde 8 idi. Bu teklif, işçi sendikaları tarafından hemen reddedildi. Arabuluculuk aşamasında işverenin teklifi yüzde 45’e kadar yükseltilse de, sendikalar bu teklifin de yetersiz olduğunu ifade ederek anlaşmaya yanaşmadı.

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Görüşmelerin tıkanması üzerine, işçi sendikaları 11 Mart tarihinde grev kararı aldı. Uzun süreli müzakerelerin ardından ortaya çıkan bu yeni sözleşme, sadece maaşları değil, bayram ikramiyeleri ve sosyal yardımlar gibi birçok kalemde de iyileştirmeleri içerdi.

Sendika Başkanından Açıklama

Özçelik-İş Sendikası Kocaeli Bölge Başkanı Arif Çolak, yeni anlaşmayı duyurarak "Ortalama maaşımız 55 bin TL oldu" dedi. Ayrıca, ilerleyen dönemlerde işçilerin alım gücünü korumak için maaşlara enflasyon oranında artı yüzde 1 ila yüzde 1,5 oranında zam yapılacağını belirtti. Çolak'ın verdiği bilgilere göre, daha önce 140 TL olan saatlik ücretler, yapılan zamla birlikte 232 TL’ye yükseldi. Bayram ve sosyal yardım ödemeleri ise yüzde 80 ile 250 arasında oranlarda artırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy Belediyesi Çalışanlarının Ücret Problemi Protesto Edildi
2
Öğretmenden Genel Müdahale: Ekmek Boğazına Kaçan Öğrenciyi Heimlich ile Kurtardı
3
Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma
4
ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor
5
İzmir'de Sahte Servis Operasyonu: 7 Dolandırıcı Yakalandı!
6
Samsun'da Heyelan Faciasında Akaryakıt İstasyonu Sahibi Gözaltında
7
Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!