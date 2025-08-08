Kocaeli'nin Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan Hayatını Kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesi, önemli bir kayıp yaşadı. Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Arslan, kendisine ait evinde sabaha karşı rahatsızlandı. Üzerine yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. Sağlık ekipleri, Arslan’a acil müdahale gerçekleştirdikten sonra Pendik Kurtköy'de bulunan bir özel hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen, Arslan'ın kalp krizi geçirdiği değerlendirildi ve hayatını kaybetti.

Bu acı haber üzerine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Büyükgöz, yol arkadaşını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtirken, "Onu mütevazılığı, çalışkanlığı ve Gebze'mize yaptığı hizmetlerle hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, değerli ailesine, sevenlerine, kurumumuza ve tüm Gebze’mize başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Dursun Ali Arslan’ın vefatı, Gebze halkında derin bir üzüntüye neden oldu. Mekanı cennet, makamı ali olsun.

