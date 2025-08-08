DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,41 0,32%
ALTIN
4.449,02 -0,27%
BITCOIN
4.749.135,85 0,4%

Kocaeli'nin Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan Hayatını Kaybetti

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan, geçirdiği rahatsızlık sonucu 63 yaşında yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 10:22
Kocaeli'nin Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan Hayatını Kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesi, önemli bir kayıp yaşadı. Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Arslan, kendisine ait evinde sabaha karşı rahatsızlandı. Üzerine yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. Sağlık ekipleri, Arslan’a acil müdahale gerçekleştirdikten sonra Pendik Kurtköy'de bulunan bir özel hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen, Arslan'ın kalp krizi geçirdiği değerlendirildi ve hayatını kaybetti.

Bu acı haber üzerine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Büyükgöz, yol arkadaşını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtirken, "Onu mütevazılığı, çalışkanlığı ve Gebze'mize yaptığı hizmetlerle hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, değerli ailesine, sevenlerine, kurumumuza ve tüm Gebze’mize başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Dursun Ali Arslan’ın vefatı, Gebze halkında derin bir üzüntüye neden oldu. Mekanı cennet, makamı ali olsun.

Kocaeli'de kalp krizi geçiren 63 yaşındaki Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan...

Kocaeli'de kalp krizi geçiren 63 yaşındaki Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Ölü Bulunan Üniversiteli Teslime Hanedan Mersin'de Defnedildi
2
ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek
3
Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor
4
Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL
5
Türk Savunma Sanayisi Dolanan Mühimmat Teknolojisinde Çığır Açtı
6
Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!