Kocaeli'nin Gebze İlçesinde 6 Katlı Bina Çöktü

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 6 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 08:10
Kocaeli'nin Gebze İlçesinde 6 Katlı Bina Çöktü

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde 6 Katlı Bina Çöktü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde bulunan 6 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay Yeri ve Müdahale

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, çökme nedeniyle oluşan alanda arama, kurtarma ve güvenlik çalışmalarına devam ediyor.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor; yetkililer henüz çökme nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 6 katlı bir bina çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve...

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 6 katlı bir bina çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 6 katlı bir bina çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve...

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Gebze'de 6 Katlı Bina Çöktü — Arama Kurtarma Sürüyor
2
Türkiye'nin Genç Piyanistleri Fas'ta 2 Birincilik, 1 İkincilik
3
Bursa'da deprem oldu: AFAD depremin şiddetini açıkladı
4
Fethiye'de Sağanak Sonrası Nadir Mammatus Bulutları Görüntülendi
5
Konya'da Silahlı Saldırı: Anadolu Sanayi Sitesi'nde 12 Kişi Yaralandı
6
Boğaz Köprülerine Türk Bayrakları: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yılı
7
Antalya'da 102 Şeften 29 Ekim'e Özel 102 Coğrafi İşaretli Sofra

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar