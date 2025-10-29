Kocaeli'nin Gebze İlçesinde 6 Katlı Bina Çöktü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde bulunan 6 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay Yeri ve Müdahale

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, çökme nedeniyle oluşan alanda arama, kurtarma ve güvenlik çalışmalarına devam ediyor.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor; yetkililer henüz çökme nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

