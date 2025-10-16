Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 yaşındaki çocuk merdivenden düşerek öldü

Mevlana Mahallesi'nde gerçekleşen kaza yaşamını sonlandırdı

Alınan bilgiye göre, Ali E. isimli 9 yaşındaki çocuk, Mevlana Mahallesi 875/1 Sokaktaki merdivenden düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı çocuğa müdahale etti. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Ali E., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşandı ve yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta merdivenden düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.