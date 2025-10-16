Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 yaşındaki çocuk merdivenden düşerek öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 yaşındaki Ali E., Mevlana Mahallesi 875/1 Sokak'taki merdivenden düşerek kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 00:32
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 00:32
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 yaşındaki çocuk merdivenden düşerek öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 yaşındaki çocuk merdivenden düşerek öldü

Mevlana Mahallesi'nde gerçekleşen kaza yaşamını sonlandırdı

Alınan bilgiye göre, Ali E. isimli 9 yaşındaki çocuk, Mevlana Mahallesi 875/1 Sokaktaki merdivenden düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı çocuğa müdahale etti. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Ali E., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşandı ve yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta merdivenden düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta merdivenden düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'deki Üzücü Kaza: İki Kardeş Son Yolculuklarına Uğurlandı
2
Kocaeli Darıca'da Otomobil Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
3
İzmir'de freni boşalan kamyon apartmana çarptı — güvenlik kamerası kaydı
4
Elazığ Palu'da 2023 Cinayetinde 5 Şüpheli Tutuklandı
5
Adana'da Zincirleme Kaza: Pozantı'da 1 Kişi Ağır Yaralandı
6
Erdoğan, AK Parti'li Kadın Belediye Başkanlarını Kabul Etti
7
TEKNOFEST 2025: Mavi Vatan'ı 175 Bin Kişi Ziyaret Etti

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor