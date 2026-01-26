Kocasinan Akademi’de Yaş Pasta Atölyesi: Kadınlar Üretiyor, Kazanıyor

Başkan Çolakbayrakdar: "Hanım kardeşlerimiz Kocasinan Akademi’de üretiyor, kazanıyor"

Kocasinan Akademi, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'ın vizyon projelerinden biri olarak, kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarıyla Kayseri'de fark yaratmaya devam ediyor. Yapılan hizmetlerin vatandaşlardan gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bu ilgi bizleri hem mutlu ediyor hem de daha iyisini yapmak için motive ediyor. Kayserili hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Atölyede uygulamalı eğitim

Kayseri’nin en büyük eğitim tesislerinden biri olan Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi Tesislerinde düzenlenen Yaş Pasta Yapım Atölyesi, kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yaş pastadan çikolataya, kurabiyeden tuzlu pastalara kadar birçok ürünün yapımını uygulamalı olarak öğreniyor.

Eğitimlerde pasta süsleme teknikleri, hamur çeşitleri, kek, poğaça ve pasta malzemeleri hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi’nin kadınlara yönelik açtığı kursların önemine dikkat çekerek, "Kocasinan Akademi ile farklı branşlarda hanım kardeşlerimize kurslar veriyoruz. Bunlardan biri olan ‘Yaş Pasta Yapım Atölyesi’ kursu ise en çok tercih edilen kurslardan biridir. Buradan almış oldukları eğitimlerle kursiyerlerimiz, ailelerine ve tanıdıklarına sunum yapıyorlar. Bu da ayrıca önemli ve kıymetlidir. Özellikle hanım kardeşlerimiz, öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine büyük oranda katkıda bulunuyor. Kocasinan Belediyesi olarak bizler, bu yönde hizmet vermekten de mutluluk duyuyoruz. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimize farklı alanlarda daha nitelikli eğitim faaliyetleri verebilmektir. Vatandaşlarımızın hayatını renklendirebilmek ve yaşamlarına değer katabilmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, modern tesislerle Kayserililere daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerini de ekledi.

Eğitmen görüşü

Yaş Pasta Yapım Atölyesi'nin usta öğreticisi Eda Küçüktalaslı kursun kapsamlı içeriğine dikkat çekerek, "Çikolatadan butik pastaya kadar her alanda detaylı eğitimler veriyoruz. Kursiyerlerimiz önce temel aşamaları öğreniyor, ardından işin püf noktalarına geçiyoruz. Burada aldıkları profesyonel eğitimle evde üretim yaparak aile ekonomilerine katkı sağlayabiliyorlar. Geleceğin başarılı ustaları bu atölyeden çıkıyor" dedi.

Kursiyerlerin deneyimi

Kursiyerler, verilen eğitimlerden son derece memnun olduklarını belirterek televizyondaki ünlü şeflere meydan okuyabilecek seviyeye geldiklerini ifade ettiler. Başkan Çolakbayrakdar’a kendilerine bu imkânı sunduğu için teşekkür eden katılımcılar, Kocasinan Akademi'nin hayatlarına renk kattığını ve edindikleri bilgilerle hem ailelerine hem de yerel ekonomiye katkı sağladıklarını vurguladı.

