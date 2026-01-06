Kocasinan Akademi: Modern Tesisler Hemşehrilerin Hizmetinde — Başkan Çolakbayrakdar

Kocasinan Akademi, modern tesisleri ve eğitimleriyle istihdama katkı sağlıyor; Başkan Ahmet Çolakbayrakdar akademinin sosyal ve ekonomik faydalarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:31
Kocasinan Akademi: Modern Tesisler Hemşehrilerin Hizmetinde — Başkan Çolakbayrakdar

Kocasinan Akademi, modern tesisleriyle hem sosyal hayata hem aile ekonomisine katkı sağlıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocasinan Akademi, sunduğu eğitimler ve modern tesisleriyle hem sosyal hayata renk katıyor hem de istihdama ve aile ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Başkan Çolakbayrakdar'ın değerlendirmesi

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'nin "kocaman bir aile" olduğunu vurgulayarak, vatandaşların sosyal, kültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla akademi bünyesinde farklı branşlarda eğitimler verdiklerini söyledi.

Çolakbayrakdar, sosyal tesislere büyük önem verdiklerini belirterek: "Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparken, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Modern dünyada belediyecilik adına ne yapılıyorsa, biz Kocasinan’da aynısını hatta daha fazlasını hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Şükürler olsun ki her geçen gün bir önceki günden daha iyisini yaparak vatandaşlarımızın memnuniyetini kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akademi hakkında bilgi verirken Başkan Çolakbayrakdar, "Kişisel donanımı artırmak ve saklı kalmış yetenekleri ortaya çıkarmak için Kocasinan Akademi’de eğitimler düzenliyoruz. Sekiz yılı aşkın süredir hizmet verdiğimiz akademimizle on binlerce vatandaşımıza dokunduk. Kocasinan Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle her geçen gün yeni ve farklı kurslar açıyoruz. Eğitim alamamış ya da yeni bir meslek edinmek isteyen vatandaşlarımıza önemli fırsatlar sunuyoruz. Böylelikle aile bütçelerine, Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz," diye konuştu.

Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Yıldızları çatısı altında düzenlenen etkinliklere de değinerek, "KOCAFEST, masa tenisi, dart, satranç, futbol, voleybol, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, İstiklal Marşı’nı güzel okuma ve liseler arası bilgi yarışmaları" gibi birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinlik düzenlediklerini belirtti ve emeği geçen belediye personeline ile Halk Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Katılımcıların görüşleri

Kocasinan Akademi kursiyerleri, aldıkları eğitimlerin kendilerine moral ve motivasyon kazandırdığını, sosyal hayata katılmalarını sağladığını ve ürettikleri ürünlerle aile bütçelerine ciddi katkı sunduklarını ifade etti. Kursiyerler, "Kocasinan Akademi sayesinde hem yeni arkadaşlıklar ediniyoruz hem de ürettiğimiz ürünlerle ev ekonomisine destek oluyoruz. Dikiş kurslarında öğrendiklerimizle dışarıdan almak yerine kendi emeğimizle çok daha düşük maliyetlerle kıyafetler dikebiliyoruz. Bu bizim için büyük bir kazanç. Tesislerimiz son derece ferah ve nezih. Buradaki eğitmenler ve çalışanlar adeta ikinci ailemiz gibi. Evde boş durmak yerine hem hobi edinmek hem de aile bütçesine katkı sağlamak isteyen herkesi Kocasinan Akademi’ye davet ediyoruz. Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kocasinan Akademi, hem bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlamak hem de yerel ekonomiye destek olmak amacıyla sunduğu kurs ve tesislerle Kayserililerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

KOCASİNAN BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN KOCASİNAN AKADEMİ, SUNDUĞU EĞİTİMLER VE MODERN...

KOCASİNAN BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN KOCASİNAN AKADEMİ, SUNDUĞU EĞİTİMLER VE MODERN TESİSLERİYLE HEM SOSYAL HAYATA RENK KATIYOR HEM DE İSTİHDAMA VE AİLE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR.

KOCASİNAN BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN KOCASİNAN AKADEMİ, SUNDUĞU EĞİTİMLER VE MODERN...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Kütüphanelerine 2025'te 684 bin 826 Ziyaretçi
2
Kayseri Büyükşehir 2025’te Meclis ve Encümen Çalışmalarında Yoğun Tempoya İmza Attı
3
Kartepe’de Tarçın Kafe açıldı — Öğrencilere özel indirimli menüler
4
Arsin Sahil Parkı'na 62 Milyon TL'lik Modern Dokunuş
5
Kocasinan Akademi: Modern Tesisler Hemşehrilerin Hizmetinde — Başkan Çolakbayrakdar
6
Erzincan'da Aile Hayvancılık Ziyareti: Alper Koçaker Orta Ölçekli İşletmelerin Süt Üretimine Dikkat Çekti
7
Şenköy Mahallesi'nde Kanalizasyon Çalışması: HBB ve HATSU 2.160 Metre Hat Döşüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları