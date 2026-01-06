Kocasinan Akademi: Modern Tesisler Hemşehrilerin Hizmetinde — Başkan Çolakbayrakdar

Kocasinan Akademi, modern tesisleriyle hem sosyal hayata hem aile ekonomisine katkı sağlıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocasinan Akademi, sunduğu eğitimler ve modern tesisleriyle hem sosyal hayata renk katıyor hem de istihdama ve aile ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Başkan Çolakbayrakdar'ın değerlendirmesi

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'nin "kocaman bir aile" olduğunu vurgulayarak, vatandaşların sosyal, kültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla akademi bünyesinde farklı branşlarda eğitimler verdiklerini söyledi.

Çolakbayrakdar, sosyal tesislere büyük önem verdiklerini belirterek: "Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparken, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Modern dünyada belediyecilik adına ne yapılıyorsa, biz Kocasinan’da aynısını hatta daha fazlasını hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Şükürler olsun ki her geçen gün bir önceki günden daha iyisini yaparak vatandaşlarımızın memnuniyetini kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akademi hakkında bilgi verirken Başkan Çolakbayrakdar, "Kişisel donanımı artırmak ve saklı kalmış yetenekleri ortaya çıkarmak için Kocasinan Akademi’de eğitimler düzenliyoruz. Sekiz yılı aşkın süredir hizmet verdiğimiz akademimizle on binlerce vatandaşımıza dokunduk. Kocasinan Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle her geçen gün yeni ve farklı kurslar açıyoruz. Eğitim alamamış ya da yeni bir meslek edinmek isteyen vatandaşlarımıza önemli fırsatlar sunuyoruz. Böylelikle aile bütçelerine, Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz," diye konuştu.

Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Yıldızları çatısı altında düzenlenen etkinliklere de değinerek, "KOCAFEST, masa tenisi, dart, satranç, futbol, voleybol, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, İstiklal Marşı’nı güzel okuma ve liseler arası bilgi yarışmaları" gibi birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinlik düzenlediklerini belirtti ve emeği geçen belediye personeline ile Halk Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Katılımcıların görüşleri

Kocasinan Akademi kursiyerleri, aldıkları eğitimlerin kendilerine moral ve motivasyon kazandırdığını, sosyal hayata katılmalarını sağladığını ve ürettikleri ürünlerle aile bütçelerine ciddi katkı sunduklarını ifade etti. Kursiyerler, "Kocasinan Akademi sayesinde hem yeni arkadaşlıklar ediniyoruz hem de ürettiğimiz ürünlerle ev ekonomisine destek oluyoruz. Dikiş kurslarında öğrendiklerimizle dışarıdan almak yerine kendi emeğimizle çok daha düşük maliyetlerle kıyafetler dikebiliyoruz. Bu bizim için büyük bir kazanç. Tesislerimiz son derece ferah ve nezih. Buradaki eğitmenler ve çalışanlar adeta ikinci ailemiz gibi. Evde boş durmak yerine hem hobi edinmek hem de aile bütçesine katkı sağlamak isteyen herkesi Kocasinan Akademi’ye davet ediyoruz. Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kocasinan Akademi, hem bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlamak hem de yerel ekonomiye destek olmak amacıyla sunduğu kurs ve tesislerle Kayserililerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

