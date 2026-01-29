Kocasinan'da kırsal mahallelerin köy kimliği korunacak

Kocasinan Belediyesi, kırsal mahallelerin köy kimliğini korumak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla tarihi bir karar aldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu yılın ilk Belediye Meclisi toplantısında kırsal mahallelerin belirlenmesine yönelik kararın oy birliğiyle alındığını açıkladı.

Kırsal hizmet ve yatırımlarda öncelik

Yüzölçümü bakımından Kayseri’nin en büyük merkez ilçesi olan Kocasinan’da, tüm kırsal mahallelere hizmet ulaştırmak için aralıksız çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin köy kimliğini korumak için pek çok proje hayata geçirdiklerini ve yapılan yatırımlarla mahallelerin değerlerinin arttığını belirtti.

"Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerimizin köy kimliği özelinde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de büyük destek veriyoruz. Tarım bölgesi olan Kocasinan, Kayseri’de yapılan tarımın yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak, alın teri ve emeklerinin daha bereketli olması için projeleri hayata geçiriyoruz. İki yıl önce örnek olan çalışmayla Hasancı Mahallemizde alıç ağaçlarını aşıladık. Bunları daha verimli hâle getirmek için başlatmış olduğumuz aşılamayla daha güzel alıçlar yetişti. Bilindiği üzere rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra farklı ve sıra dışı hizmetler yapıyoruz. Bizden sonraki kuşaklara miras bırakabileceğimiz önemli işler yapıyoruz. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz"

‘Köyümde Hayat Var’ projesi ve genç çiftçiler

Başkan Çolakbayrakdar, ‘Köyümde Hayat Var’ projesi ile gençlerin tarıma yönelmesinin sağlanacağını ve bunun Kayseri ile Kocasinan’da tarımsal üretime önemli bir ivme kazandıracağını söyledi.

"Kırsaldan şehre göçü önleyip şehirden kırsala göçün olmasını sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Şehirden kırsala doğru göçü teşvik edecek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler hayata geçiriyoruz. Çiftçilerimizi ve gençlerimizi tarımsal üretime özendirmek için yatırımlar yapıyoruz. Mahallelerin durumlarına göre kıraç tarıma ve kapalı devre sulamanın olduğu yerlerde farklı yatırımlar yapıyoruz. Özellikle iki yıl önce Beydeğirmeni’nde başlattığımız ‘Köyümde Hayat Var’ projesiyle gençleri çiftçilik, ziraat, hayvancılık ve tarımın içerisine çekerek, daha fazla genç çiftçiyle birlikte tarımsal üretimin altyapısını güçlendirmeye çalışıyoruz. Proje sonucunda genç çiftçilerimiz daha fazla kazanç elde ederken tarımsal üretime daha fazla yönelmiş olacaklar. Biz bunu ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için yapıyoruz. Hayırlı olsun"

Belirleme kriterleri ve hedefler

Kocasinan Belediye Meclisi kararlarına göre kırsal mahallelerin belirlenmesinde merkeze uzaklık, kırsal karakterin korunması, sosyoekonomik yapı, belediye hizmetlerine ve kent merkezine erişebilirlik, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğunluğu, coğrafi eğim ve iklim şartlarının zorluğu gibi kriterler dikkate alındı. Alınan karar ile bu mahallelerde köy kimliğinin korunması, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, kırsal yaşamın güçlendirilmesi ve mahalle ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin daha etkin sunulması hedefleniyor.

Belirlenen kırsal mahalleler

Bu kapsamda Kocasinan ilçesi sınırları içinde yer alan; Yemliha, Mahzemin, Ebiç, Güneşli, Himmetdede, Çevril, Kuşçu, Düver, Emmiler, Gömeç, Yazır, Saraycık, Akın, Kızık, Yuvalı, Kaşköy, Yüreğil, Karakimse, Akçatepe, Barsama, Amarat, Eskiömerler, Boyacı, Hasanarpa, Hırkaköy, Bayramhacı, Mollahacı, Eyim, Taşhan, Kemer, Doruklu, Kalkancık, Salur, Obruk, Dadağı, Hasancı, Vatan, Höbek, Elmalı, Kuşcağız, Yukarıhasinli ve Karahöyük Mahalleleri kırsal mahalle olarak belirlendi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin her köşesinin kendine has özellikleriyle ön plana çıktığını belirterek, kırsal mahallelerin değerine değer katmaya devam edeceklerini söyledi.

