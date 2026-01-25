Kocasinan'da Yarıyıl Tatili: Çolakbayrakdar — Evlatlarımız Eğlenirken Öğreniyor

Belediyeden Eğitim ve Eğlencenin Buluşması

Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatilinde kapılarını açtığı atölye ve kurs merkezleriyle öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil imkânı sunuyor. Sunulan hizmetler eğitimden sanata, bilimden spora kadar geniş bir yelpazede çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor.

Başkan Çolakbayrakdar'ın Mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu" vurgulayarak çocukların eğitimine verilen desteğin geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar; "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalığını hissettiriyoruz" dedi.

Çolakbayrakdar ayrıca, yarıyıl tatiline özel hazırlanan programların öğrencilerin sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklediğini belirterek, "Çocuklarımızın tatil sürecini sadece dinlenerek değil; öğrenerek, üreterek ve eğlenerek geçirmelerini istiyoruz. Onlara sunduğumuz eğitim, sanat ve sosyal faaliyetlerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Bütün gayretimiz, güçlü Türkiye’nin yarınlarını daha donanımlı bireyler olarak yetiştirmek."

Tesisler ve Kurs İçerikleri

İlçedeki tesislerini adeta birer kültür ve eğitim merkezine dönüştüren Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatili boyunca Kocasinan Çocuk Kulübü ve çeşitli atölyelerde; değerler eğitimi, robotik kodlama, bağlama, gitar, tiyatro ve resim gibi kurslar düzenliyor. Özellikle Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi, çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturarak onların yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlıyor.

Millî ve manevi değerlerin de ön planda tutulduğu etkinliklerde öğrenciler hem eğleniyor hem de geleceğe hazırlanıyor; belediye çalışmaları çocukların gelişimini desteklemeye devam ediyor.

