Kogi'de Yolcu Teknesi Alabora Oldu: 20 Ölü, Çok Sayıda Kayıp

Kogi eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 20 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin kaybolduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 02:05
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 02:05
Ulusal basına göre Ibaji-İlushi hattında aşırı yüklenen tekne alabora oldu

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya'nın Kogi eyaletinde yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ibaji bölgesinden İlushi pazarı yönüne giden ve yolcu ile aşırı yük taşıyan teknede meydana geldi. Olayda, ölenlerin çoğunun kadın olduğu bildirildi.

Yetkililer, bölgede devam eden kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını açıkladı. Çok sayıda kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor.

Haberde, ülkenin kuzeyinde son iki ay içinde meydana gelen tekne kazalarında 120'den fazla kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesini yasaklamıştı, ancak uygulama ve denetim zorlukları kazaların sürmesine neden oluyor.

