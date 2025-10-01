Kogi'de Yolcu Teknesi Alabora Oldu: 20 Ölü, Çok Sayıda Kayıp

Kogi'de Yolcu Teknesi Faciası: 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Ulusal basına göre Ibaji-İlushi hattında aşırı yüklenen tekne alabora oldu

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya'nın Kogi eyaletinde yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ibaji bölgesinden İlushi pazarı yönüne giden ve yolcu ile aşırı yük taşıyan teknede meydana geldi. Olayda, ölenlerin çoğunun kadın olduğu bildirildi.

Yetkililer, bölgede devam eden kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını açıkladı. Çok sayıda kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor.

Haberde, ülkenin kuzeyinde son iki ay içinde meydana gelen tekne kazalarında 120'den fazla kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesini yasaklamıştı, ancak uygulama ve denetim zorlukları kazaların sürmesine neden oluyor.