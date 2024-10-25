Kolezyum'da Göbeklitepe Serigisi Açıldı

Kolezyum'da "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" Sergisi Açıldı

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Kolezyum, "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, İtalya Kültür Bakanlığı ve Türk Hava Yolları gibi önemli kuruluşların katkılarıyla hayata geçirildi.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Serginin açılışında, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İtalya Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Federico Mollicone, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş gibi önemli isimler katıldı. Açılışta İtalyan basını da geniş ilgi gösterdi.

Bakan Yardımcısı Yazgı'nın Açıklamaları

Bakan Yardımcısı Yazgı, Göbeklitepe'yi Roma halkıyla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Roma'nın tarihi atmosferinde, Göbeklitepe'nin derin tarihini ziyaretçilerle paylaşıyoruz," dedi.

Terör Saldırısına Taziye

Mollicone ise, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin taziye dileklerini ileterek terörizmi kınadı.

Serginin İçeriği ve Ziyaret Edilecek Tarih

Kolezyum'daki sergide, Göbeklitepe'deki üç eserin taştan yapılan replikaları sergilenecek. Ayrıca, Göbeklitepe'ye dair hazırlanan İtalyanca alt yazılı filmler de ziyaretçilere sunulacak. Sergi, 2 Mart 2025 tarihine kadar açık kalacaktır.

Kültürel Etkileşim ve Gelecek Planları

Yazgı, Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Mirası'ndaki önemini vurgulayarak, iki yapının birbiriyle etkileşim haline geçtiğini belirtti. Russo, Kolezyum'un geçtiğimiz yıl 12,5 milyon ziyaretçi aldığını ve serginin milyonlarca ziyaretçiyle buluşacağını ifade etti. Prof. Dr. Necmi Karul, ise serginin tasarımının başarılı olduğunu ve iki bölgeleri arasında kültürel bağlar kurma hedefi ile bu tür etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi.

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" adlı sergi ziyarete açıldı. Sergide, Göbeklitepe'deki 3 eserin taştan birebir ölçülerdeki replikası ve Göbeklitepe Karşılama Merkezi'nde gösterilen filmlerin İtalyanca alt yazılı kısaltılmış versiyonu izlenime sunuldu.

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" adlı sergi ziyarete açıldı. Sergide, Göbeklitepe'deki 3 eserin taştan birebir ölçülerdeki replikası ve Göbeklitepe Karşılama Merkezi'nde gösterilen filmlerin İtalyanca alt yazılı kısaltılmış versiyonu izlenime sunuldu.