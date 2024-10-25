DOLAR
34,29 -0,17%
EURO
37,16 -0,04%
ALTIN
3.014,09 -0,14%
BITCOIN
2.338.932,83 0%

Kolezyum'da Göbeklitepe Serigisi Açıldı

Roma’daki Kolezyum, Göbeklitepe’nin tarihi derinliğini sergileyen özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 02:13
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 03:06
Kolezyum'da Göbeklitepe Serigisi Açıldı

Kolezyum'da "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" Sergisi Açıldı

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Kolezyum, "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, İtalya Kültür Bakanlığı ve Türk Hava Yolları gibi önemli kuruluşların katkılarıyla hayata geçirildi.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Serginin açılışında, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İtalya Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Federico Mollicone, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş gibi önemli isimler katıldı. Açılışta İtalyan basını da geniş ilgi gösterdi.

Bakan Yardımcısı Yazgı'nın Açıklamaları

Bakan Yardımcısı Yazgı, Göbeklitepe'yi Roma halkıyla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Roma'nın tarihi atmosferinde, Göbeklitepe'nin derin tarihini ziyaretçilerle paylaşıyoruz," dedi.

Terör Saldırısına Taziye

Mollicone ise, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin taziye dileklerini ileterek terörizmi kınadı.

Serginin İçeriği ve Ziyaret Edilecek Tarih

Kolezyum'daki sergide, Göbeklitepe'deki üç eserin taştan yapılan replikaları sergilenecek. Ayrıca, Göbeklitepe'ye dair hazırlanan İtalyanca alt yazılı filmler de ziyaretçilere sunulacak. Sergi, 2 Mart 2025 tarihine kadar açık kalacaktır.

Kültürel Etkileşim ve Gelecek Planları

Yazgı, Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Mirası'ndaki önemini vurgulayarak, iki yapının birbiriyle etkileşim haline geçtiğini belirtti. Russo, Kolezyum'un geçtiğimiz yıl 12,5 milyon ziyaretçi aldığını ve serginin milyonlarca ziyaretçiyle buluşacağını ifade etti. Prof. Dr. Necmi Karul, ise serginin tasarımının başarılı olduğunu ve iki bölgeleri arasında kültürel bağlar kurma hedefi ile bu tür etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi.

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da "Göbeklitepe: Kutsal Bir...

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" adlı sergi ziyarete açıldı. Sergide, Göbeklitepe'deki 3 eserin taştan birebir ölçülerdeki replikası ve Göbeklitepe Karşılama Merkezi'nde gösterilen filmlerin İtalyanca alt yazılı kısaltılmış versiyonu izlenime sunuldu.

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da "Göbeklitepe: Kutsal Bir...

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" adlı sergi ziyarete açıldı. Sergide, Göbeklitepe'deki 3 eserin taştan birebir ölçülerdeki replikası ve Göbeklitepe Karşılama Merkezi'nde gösterilen filmlerin İtalyanca alt yazılı kısaltılmış versiyonu izlenime sunuldu.

İLGİLİ HABERLER

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bulgaristan Başbakanı Glavçev'den yangın söndürme desteği için Türkiye'ye teşekkür
2
25 Ekim 2024 Gündem Özeti
3
ABD İstihbarat Komitesinden Kuzey Kore Uyarısı
4
Han Yunus'ta İnsani Kriz: İsrail Saldırısında Can Kaybı ve Yaralılar
5
Fransa, Notre Dame Katedrali'ne Giriş Ücretini Getiriyor
6
DMM'den BRICS Üyeliği Açıklaması
7
CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek